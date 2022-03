13 propuneri analizate in ultima sedinta a Comisiei de circulatie

Primaria Municipiului Pitesti a anuntat ca in sedinta de marti a Comisiei de sistematizare a circulatiei rutiere si pietonale au fost analizate 13 propuneri. Unele dintre acestea au fost avizate, iar altele au fost respinse.Iata ce decizii s-au luat:1. Resistematizarea parcarii aferente Bd. Republicii, de pe tronsonul cuprins intre intersectia cu strada Tudor Vladimirescu si pana la statia de autobuz, in sensul ca autovehiculele sa nu mai parcheze in spic, ci longitudinal, creandu-se astfel ... citeste toata stirea