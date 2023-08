O conducta de gaze avariata a dat batai de cap pompierilor argeseni. 15 persoane dintr-o unitate de cazare au fost evacuate. Incidentul s-a produs astazi, in comuna Bascov."Pompierii de la Detasamentul Pitesti au fost solicitati sa intervina in comuna Bascov, strada Serelor, cu o autospeciala de interventie, o autospeciala CBRN si o ambulanta SMURD de prim ajutor calificat in cazul unei conducte de gaz avariata. Au fost evacuate 15 persoane de la o unitate de cazare din zona.La fata locului a ... citeste toata stirea