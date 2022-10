16 ani detentie pentru un sofer!

Un sofer de tir responsabil de moartea a doua perosane a primit o pedeapsa de 16 ani inchisoare. In august 2020, acesta intorcea pe mijlocul drumului, pe A1, in apropiere de Carrefour si a fost lovit in plin de un BMW. O avocata din Cluj si fetita ei de 2 ani au murit pe loc. Avand in vedere circumstantele in care s-a petrecut accidentul, conducatorul auto a fost acuzat de omor calificat, nu de ucidere din culpa asa cum se intampla de regula la accidentele mortale.Avocata Anamaria Diana Gusan ... citeste toata stirea