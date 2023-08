In ultimele 24 de ore, politistii argeseni au continuat actiunile in sistem integrat, alaturi de jandarmi argeseni si de reprezentanti ai altori institutii, cu scopul prevenirii si combaterii unor situatii de risc pentru cetateni, precum si al mentinerii unui climat de ordine si siguranta publica.Astfel, au fost desfasurate activitati informativ-preventive si s-a actionat in zonele in care se inregistreaza aglomerari de persoane, pentru prevenirea si combaterea criminalitatii stradale, a ... citeste toata stirea