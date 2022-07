171 de proiecte vor fi finantate prin Programul Anghel Saligny

Prin Programul National de Investitii "Anghel Saligny", in Arges, se vor investi 1.537.565.799,19 lei in 171 de proiecte. Suma este una dintre cele mai mari sume atrase in judet pentru investitiile de infrastructura.Consiliul Judetean Arges a primit finantare pentru 9 drumuri judetene, un pod si o statie de epurare. Suma pentru finantarea celor 11 proiecte depuse de Consiliul Judetean Ages este de 140.000.000 lei." La nivelul judetului Arges, prin Programul National de Investitii "Anghel ... citeste toata stirea