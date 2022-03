18 serii de bilete de tratament pentru pensionari!

Veste buna pentru pensionari! Casa Judeteana de Pensii Arges anunta ca in acest an vor fi 18 serii de bilete de tratament balnear, cu date de plecare in 9 martie, 23 martie 8 aprilie, 24 aprilie, 10 mai, 26 mai, 11 iunie, 27 iunie, 13 iulie, 29 iulie, 14 august, 30 august, 15 septembrie, 30 septembrie, 1 octombrie, 17 octombrie, 2 noiembrie, 16 noiembrie si 30 noiembrie.Aceste informatii sunt afisate la sediul institutiei si pe http://www.cjparges.ro/index.php?sel=bilete, unde persoanele ... citeste toata stirea