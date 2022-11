19 persoane din 270 testate au cancer colorectal

Un proiect privins sanatatea locuitorilor orasului si in care sunt implicate si autoritatile judetene se desfasoara la Mioveni. In cadrul acestuia pana acum locuitorii orasului au beneficait de testari gratuite pentru depistarea cancerului.Astfel, proiectul "Furnizarea serviciilor de sanatate din programele de preventie, depistare precoce, diagnostic si tratament precoce al leziunilor precanceroase colorectale - ROCCAS II - Sud-Muntenia" a ajuns si in orasul Mioveni. Acesta este derulat in ... citeste toata stirea