200 de amenzi in trei zile

In weekend politistii argeseni au organizat mai multe actiuni pe principalele sosele din judet. Oamenii legii au avut ca scop prevenirea evenimentelor rutiere dar si depistarea soferilor care nu respecta legislatia in vigoare. Ca urmare a abaterilor constatate in cele trei zile, au fost aplicate aproape 200 de sanctiuni contraventionale, in valoare totala de aproximativ 50.000 de lei. Totodata au fost retinute, in vederea suspendarii dreptului de circulatie, 20 de permise de conducere si au ... citeste toata stirea