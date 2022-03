200 mii euro pentru combaterea abandonului scolar

35 de scoli din Arges ar putea primi finantarePeste 1.700 de scoli ar putea primi pana la 200.000 de euro, in prima runda a programului de combatere a abandonului scolar, cu aproape 700 mai multe decat in estimarea initiala. Depunerea de proiecte este in plina desfasurare pana pe 13 martie.Asadar depunerea de proiecte pentru scolile care vor granturi prin care sa reduca abandonul scolar a inceput de curand. Ghidul solicitantului - conditii specifice de accesare a Schemei de Granturi - runda ... citeste toata stirea