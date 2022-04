22 de propuneri analizate de Comisia de sistematizare a circulatiei

Primaria Municipiului Pitesti a anuntat ca in sedinta Comisiei de sistematizare a circulatiei rutiere si pietonale, organizata inainte de Sarbatorile Pascale, au fost analizate, avizate sau respinse mai multe propuneri.Iata care au fost acestea:1. Instalarea unui semafor cu buton la trecerea pentru pietoni de pe carosabilul strazii Patrascu Voda din dreptul accesului in curtea Liceului "Dinu Lipatti", cu precizarea ca, in prezent, trecerea respectiva este denivelata;-Se avizeaza cu ... citeste toata stirea