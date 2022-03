266 controale si amenzi de peste 44 mii lei, date de DSV

Directia Sanitar Veterinaa Arges a avut o activitate intense si in a doua luna din an, angajatii DSV efectuand peste doua sute de controale si aplicand amenzi mari celor care au fost gasiti in neregula.Astfel, in cursul lunii februarie 2022, lucratorii DSVSA Arges au efectuat un numar de 266 controale. Acestea au fost dispuse astfel: # abatoare: 5 controale; # fabrici procesare carne: 5 controale; # fabrica procesare lapte: 1 controale; # depozite alimentare: 9 controale; # supermarketuri / ... citeste toata stirea