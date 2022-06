300 de politisti vor lucra in minivacanta de Rusalii!

Aproape 300 de politisti din cadrul Inspectoratului de Politie al Judetului Arges, vor fi la datorie, in medie, in fiecare zi, in minivacanta de Rusalii, alaturi de ceilalti reprezentanti ai Ministerului Afacerilor Interne, dar si alti parteneri institutionali, pentru siguranta argesenilor.Astfel, in aceasta perioada, peste 200 de politisti din cadrul structurilor de ordine publica, vor actiona, zilnic, pe raza de competenta, pentru prevenirea si combaterea faptelor de comert ilicit, precum ... citeste toata stirea