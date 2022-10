362 elevi vor lua "Bani de liceu"

Peste 20 de mii de elevi urmeaza sa ia bursa "Bani de liceu" in anul scolar 2022-2023, numarul acestora fiind cu peste 2 mii mai mic fata de anul trecut.In Arges, de acest program guvernamental vor beneficia 362 de elevi. Bursa "Bani de liceu" are o valoare de 250 de lei pe luna. Potrivit calendarului, elevii pot sa depuna contestatii in perioada 18-21 octombrie. Rezolvarea contestatiilor se face intre 22 si 25 octombrie. Conform Hotararii de Guvern 712/2018, banii se acorda pe perioada ... citeste toata stirea