367 controale, 15 amenzi si 10 tone de produse retrase

In cursul lunii septembrie 2022, consilierii din cadrul DSVSA Arges au efectuat un numar de 367 controale, au dat 15 amenzi in valoare de peste 56 mii lei si au confiscate produse in valoare de peste 63 mii lei.Controalele facute de lucratorii Directiie Sanitar Veterinare Arges au fost dispuse astfel: * abatoare - 10 controale * fabrici procesare carne - 4 controale * fabrici procesare lapte - 2 controale * depozite alimentare / frigorifice - 4 controale * supermarketuri / hypermarketuri - 16 ... citeste toata stirea