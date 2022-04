4 sanctiuni date comerciantilor de miei, de Paste

Regulile de comercializare a ovinelor in perioada Pastelui au fost in general respectate de comerciantii care au ales sa vanda miei si oi in Arges, insa totusi au fost si cateva scapari, sanctionate de Directia Sanitar Veterinara Arges.Astfel, in saptamana premergatoare Sarbatorilor Pascale, inspectorii DSV impreuna cu Politia au efectuat zi de zi controale in Piete si magazine. In urma sanctiunilor constatate au fost date si 4 sanctiuni, crescatorilor de animale. Doua dintre amenzi le-au ... citeste toata stirea