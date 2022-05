40 de statii de incarcare pentru autobuze electrice au ajuns la Pitesti

In cel mai scurt timp, pitestenii vor putea circula cu autobuze electrice. Primaria Pitesti a anuntat marti ca a receptionat statiile de incarcare pentru aceste mijloace de transport care urmeaza intre in circulatie.Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei in parteneriat cu U.A.T. Municipiul Pitesti au realizat proiectul "Achizitie de mijloace de transport public - autobuze electrice" depus in cadrul Programului Operational Regional 2014-2020, Axa prioritara 4 - ... citeste toata stirea