45 de cazuri noi de coronavirus!

Institutia Prefectului Arges informeaza ca, potrivit datelor furnizate de Directia de Sanatate Publica, situatia epidemiologica din judet se prezinta astfel:-incidenta pe ultimele 14 zile:2,93(ieri 3,13)-persoane internate la ATI:16(ieri 14)-persoane internate in spital:97 (ieri 237)-persoane diagnosticate pozitiv:72.834 (ieri 72.789);-cazuri nou confirmate, in ultimele 24 de ore: 45(ieri 62);raportare decese:1960 (ieri 1960)- raportare decese: 0numar teste RT-PCR efectuate in ... citeste toata stirea