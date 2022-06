4866 elevi la Evaluarea Nationala

4866 de elevi absolventi ai clasei a 8-a s-au inscris in acest an, in Arges, pentru sustinerea examenului de Evaluare Nationala. In total au fost organizate 122 de centre de examen si 4 centre de evaluare.In judet exista un numar de 5210 elevi eligibili pentru acest examen, insa nu toti s-au inscris la Evaluare, din motive personale sau din cauza ca nu au avut situatia la invatatura incheiata. Ieri, elevii au sustinut prima proba, la limba si literatura romana, iar maine, are loc a doua proba, ... citeste toata stirea