In fiecare an pe 5 decembrie se sarbatoreste Ziua Internationala a Voluntaritului. In 2023, tema zilei este " Puterea actiunii colective: daca toata lumea ar face-o", aratand ca daca toti oamenii s-ar oferi voluntar, lumea ar fi un loc mai bun, insemnand posibilitati nelimitate pentru dezvoltare durabila - hrana si educatie pentru toata lumea, un mediu curat si sanatate buna, societati incluzive si pasnice si multe altele. Cu acest prilej la ISU Arges a avut loc o festivitate in cadrul careia ... citeste toata stirea