5 deplasari si 4 jocuri acasa!

Programul Mioveniului in Play-outOdata cu rezultatul de la Arad, CS Mioveni si-a aflat si locul pe care a incheiat sezonul regulat, dar si programul din play-out. Astfel, echipa antrenata de Alexandru Pelici a terminat prima parte a sezonului pe locul 13, loc ce duce la barajul de mentinere / promovare in Liga 1.Galben-verzii au acumulat in cele 30 de etape disputate, 29 de puncta si au intrat cu 15 puncte in ultima faza a competitiei. Locul pe care s-a clasat aduce Mioveniului 5 meciuri in ... citeste toata stirea