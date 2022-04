5 meciuri, 4 victorii, un egal si 13 puncte adunate consecutiv

CS Mioveni trece, in aceasta parte a doua a campionatului, prin cea mai buna perioada a sa din Liga 1. Echipa lui Pelici are legate patru victorii si un egal, adunand in aceasta perioada 13 puncte, acest traseu reprezentand o premiera pentru echipa argeseana in Liga 1.Galben-verzii au mai avut doua participa in primul esalon fotbalistic al tarii, in 2007/2008 si 2011/2012 dar nu au mai "legat" niciodata atatea puncte. CS Mioveni a inceput aceasta serie cu o victorie cu 1-0 cu Chindia ... citeste toata stirea