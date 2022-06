5 medalii la Campionatele Nationale

In perioada 3-5 iunie s-a desfasurat la Brasov Finala Campionatului Nationale de Judo, U 12 si U 14. Clubul Sportiv Mioveni a participat la aceasta competitie cu un numar de 17 sportivi, iar 9 dintre acestia au avut rezultate notabile.Astfel, au urcat pe podium: * Andrei Paraschiv - categoria 46 kg - locul 1 la Under 12 * Nicolae Stefan - categoria 26 kg - locul 2 la Under 12 * Antonia Mitran - categoria 44 kilograme - locul 3 la Under 14 * Stefan Vladoi - categoria 46 kg - locul 3 la Under ... citeste toata stirea