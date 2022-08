5 module, mai multe vacante si ADIO bani de la parinti!

Elevii si copiii de gradinita incep cursurile sau activitatile din anul scolar 2022-2023 pe data de 5 septembrie, potrivit ordinului publicat in Monitorul Oficial. Acesta va fi primul an scolar organizat pe module, din istoria scolii de la noi, asta in timp ce pentru anul universitar nu se schimba nimic in structura, raman in vigoare semestrele, asa cum a fost dintotdeauna.Anul scolar 2022-2023 are o durata de 36 de saptamani, dar este cu doar cateva zile de cursuri mai lung decat cel care a ... citeste toata stirea