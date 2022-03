580 de vaccinuri gratuite din Germania, la Mioveni

In aceste zile, la Adapostul de caini fara stapan - Mioveni se desfasoara campania anuala de vaccinare profilactica a cainilor.Alaturi de autoritatile locale din Mioveni si de SEdC, a fost in permanenta in ultimul timp asociatia Pfotenhilfe Karlsruhe und Umgebung e. V. din Germania, prin diferite donatii in hrana sau materiale de constructii, pentru a imbunatati conditiile din adapost. De aceasta data partenerii germani au contribuit cu un numar de 580 doze de vaccin Eurican DAPPI LR , vaccin ... citeste toata stirea