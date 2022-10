6.500 de persoane au fost testate gratuit

Argesul a fost pe primul loc, in prima jumatate a acestui an, la numarul persoanelor testate in programul de prevenirea si diagnosticarea precoce a leziunilor precanceroase colorectale. Campania s-a derulat in mai multe localitati din judet in primele 6 luni din acest an, a continuat cu alte localitati in urmatoarele 6 luni si din ianuarie, noi cabinete vor fi incluse in programul de testare gratuita.Programul de prevenirea si diagnosticarea precoce a leziunilor precanceroase colorectale, a ... citeste toata stirea