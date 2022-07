70 de echipaje la Raliul Sibiului

Raliul Sibiului, a cincea etapa din Campionatul National de Raliuri Betano 2022, se anunta unul mai intens ca niciodata, cu 70 de echipaje la start, dintre care 13 vor concura pe modele Rally2/R5. Sibianul Sebastian Barbu va concura in premiera acasa din postura de lider al campionatului, in timp ce Simone Tempestini si Bogdan Marisca au ales sa faca schimbari.Dupa patru etape desfasurat pe asfalt in Maramures, Harghita, Arges si Bucovina, caravana raliului se va muta pe macadam, in Sibiu, ... citeste toata stirea