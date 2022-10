8 angajatori prinsi cu muncitori la negru

In perioada 5-7 octombrie, Inspectia Muncii a desfasurat prin intermediul Inspectoratelor Teritoariale de Munca o campania nationala pentru identificarea cazurilor de munca nedeclarata la angajatorii care isi desfasoara activitatea in domeniul constructiilor.OBIECTIVELECAMPANIEI:* Identificarea si combaterea muncii nedeclarate si luarea masurilor care se impun pentru determinarea respectarii de catre angajatorii care desfasoara activitati in domeniul constructiilor, a prevederilor legale ... citeste toata stirea