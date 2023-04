Opt femei au devenit mame, de Paste, la Pitesti. Astfel, o fetita si sapte baietei s-au nascut, in cele doua zile sfinte, in maternitatea Spitalului Judetean de Urgenta (SJU).Cu ocazia Pastelui 2023, a fost dubla sarbatoare pentru opt familii din Arges, si anume pentru acelea care in aceasta perioada s-au marit cu cate un membru. Duminica, la ora 15:00, a fost inregistrata nasterea primului baietel. La 55 de minute distanta l-a urmat un altul, iar la 17:45 s-a nascut al treilea. In aceeasi zi, ... citeste toata stirea