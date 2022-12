8 copii s-au nascut de Craciun la maternitatea Spitalului Judetean Pitesti

Mai multe familii de argeseni au primit in dar de sarbatori cel mai frumos cadou. 8 femei au devenit mame de Craciun, la Pitesti. M.D.Pruncii nascuti in primele doua zile de sarbatoare au adus lacrimi de fericire. 8 bebelusi, 4 fetite si 4 baietei, au venit pe lume de Craciun, in maternitatea Spitalului Judetean de Urgenta Pitesti (SJUP).La SJUP au fost inregistrate, duminica, 5 nasteri. Cea mai curajoasa a fost o fetita al carui ... citeste toata stirea