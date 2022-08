82% dintre elevi, martori la bullying in scoli!

In aceste zile, Organizatia Salvati Copiii desfasoara Tabara Sanatatii, parte din proiectul Alegeri Sanatoase, la Poiana Brasov. Participa peste 100 de copii din intreaga tara, de la Filiala Arges fiind 6 participanti. Tema din acest an este: "eu in armonie cu mine, cu ceilalti si cu natura".Tabara a inceput ieri si se va derula pana pe data de 19 septembrie, la Poiana Brasov. Anul acesta, participa 100 de copii si tineri din intreaga tara, pentru a invata cum sa isi gestioneze anxietatea sau ... citeste toata stirea