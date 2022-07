851 de profesori pentru 47 de posturi, la Titularizare, in Arges!

Dupa cum am ami scris, astazi, se va sustine proba scrisa din cadrul concursului national de ocupare a posturilor didactice/catedrelor din unitatile de invatamant preuniversitar, sesiunea 2022.Proba va incepe la ora 9:00, in judetul Arges fiind desemnate 2 centre de concurs (Colegiul National "Ion C. Bratianu" si Scoala Gimnaziala "Matei Basarab). Pentru sustinerea acestei probe s-au inscris 851 de candidati, dintre care 135 de candidati provin din promotia curenta. Candidatii vor fi prezenti ... citeste toata stirea