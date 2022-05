9 Mai, ziua cu tripla semnificatie, marcata la Universitate!

In fiecare an, pe data de 9 mai se aniverseaza Ziua Europei. Pe langa aceasta aniversare, 9 mai marcheaza si Ziua Independentei Romaniei si a sfarsitului celui de-al doilea razboi mondial: Ziua Victoriei. Cu acest prilej, ieri la Universitatea Pitesti a avut loc un eveniment la care au participat sefi de institutii si ai administratiilor locale si judetene.Pe data de 9 mai, in anul 1877, Mihail Kogalniceanu a proclamat independenta Romaniei in fata Adunarii Deputatilor. Motiunea votata si ... citeste toata stirea