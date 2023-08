Vineri 18 august a avut loc proba la alegere a profilului si specializarii in cadrul sesiunii a doua la examenu de Bacalaureat 2023. In Arges au fost inscrisi la aceasta proba 610 candidati si au lipsit 92 dintre ei. M.S.Elevii care nu au reusit sa promoveze examenul de Bacalaureat 2023 in sesiunea de vara, au o a doua sansa in august. Dupa ce miercuri au sustinut proba scrisa la Limba si literatura romana, joi avut loc proba la alegere a profilului - Matematica pentru cei care au absolvit ... citeste toata stirea