Vanzarile de autovehicule au crescut atat in tara cat si pe principalele piete de desfacere din Europa. Astfel, s-au vandut in primul trimestru al anului peste 92 mii de masini produse la Mioveni.In Franta, volumul vanzarilor Dacia in primul trimestru se ridica la 38.938 vehicule, in crestere cu 32,6% fata de perioada similara a anului 2022. Aceasta performanta se traduce printr-o crestere cu 1,2 puncte procentuale a cotei de piata, care se ridica la 7,6%. Dacia inregistreaza astfel un nou ... citeste toata stirea