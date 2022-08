A abuzat-o pe fiica concubinei!

Timp de doi ani, o fata a fost abuzata de concubinul mamei ei. Copila, acum in varsta de 16 ani, a trait traume serioase si in prezent se afla, alaturi de mama si de frati, intr-un centrul de protectie a victimelor violentei domestice. Mama nu a stiut ce se petrece, scenele socante avand loc cand ea era plecata la serviciu.Mama fetei, avea o relatie de concubinaj cu un barbat in varsta de 53 de ani, din comuna Budeasa. Femeia si copiii dintr-o alta casnicie, locuiau in casa partenerului, ea ... citeste toata stirea