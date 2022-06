A adormit la volan si a ajuns in sant!

Soferul unui Duster a ajuns la spital ieri dupa ce s-a rasturnat cu masina in sant, la Schitu Golesti. Cand a fost preluat de echipajul de salvare, omul a spus ca, cel mai probabil, l-a luat somnul pentru ca nu isi aminteste cum s-a petrecut evenimentul.Mihai V., in varsta de 63 de ani, din comuna Micesti, conducea ieri un Duster pe DN 73, indreptandu-se dinspre Campulung catre Pitesti. In timp ce se afla la Schitu Golesti, la un moment dat, soferul a pierdut controlul volanului. Masina a ... citeste toata stirea