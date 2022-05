A agatat pe Facebook si s-a ales cu dosar penal

Un tanar din comuna Merisani, a fost retinut dupa ce i-a propus unei fete de 15 ani sa faca dragoste cu el. Barbatul a mai avut probleme cu legea. A fost condamnat anul trecut la inchisoare cu suspendare pentru loviri si alte violente. Fratii lui, sunt tinerii care au ucis in bataie cu barbat din Curtea de Arges care intervenise sa aplaneze un conflict in trafic.Ionut David T., de 30 de ani, din Merisani este insurat si are un copil. Asta nu l-a oprit sa isi caute noi partenere pe Facebook. ... citeste toata stirea