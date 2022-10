A amenintat cu moartea in fata scoli!

Parintele unui elev de la o scoala gimnaziala din comuna Stalpeni, a provocat un scandal in fata unitatii de invatamant. Din aceasta cauza a ajuns in arest fiind acuzat de amenintari si tulburarea ordinii si linistii publice. Motivul pentru care barbatul a ajuns sa ameninte cu moartea o angajata a unitatii de invatamant, pare incredibil.Incidentul s-a petrecut pe data de 12 octombrie la poarta scolii. Gheorghe T. de 55 de ani, din Stalpeni are un fiu, elev in clasa a V-a la unitatea ... citeste toata stirea