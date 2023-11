Un gest incalificabil a fost facut de un pitestean, in varsta de 36 de ani, care a fost trimis in judecata pentru ranirea animalelor, cu intentie, fara drept. Daca va fi gasit vinovat el risca o pedeapsa cu inchisoarea de la 3 luni, la un an.Politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor Arges au finalizat cercetarile in dosarul penal, aflat in supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Pitesti, in care se desfasoara cercetari sub aspectul savarsirii infractiunii de ... citeste toata stirea