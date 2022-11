A asfaltat un drum care nu duce nicaieri...

Un drum de sase kilometri a fost asfaltat in mandatul fostului primar al comunei Corbeni, Romeo Mateescu. Proiectul era mai vechi, din 2008, cand primar era Daniel Dincuta. Investitia este fara doar si poate, un exemplu concret a lucrului facut de mantuiala! De ce? Din cauza ca acest drum nu duce nicaieri...Astfel, in jur de sase milioane de lei, bani proveniti din fonduri europene nerambursabile, au fost irositi pe o lucrare care nu are utilitate publica!" Priviti imaginea alaturata a ... citeste toata stirea