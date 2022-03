A avut loc premiera mondiala a Noului Renaul Austral

Marti a avut loc premiera mondiala a Noului Renault Austral, modelul care intruchipeaza spiritul Renaulution si al curentului *Nouvelle Vague* in segmentul C SUV.Noul Austral vine cu o noua versiune cu aspect sportiv, Esprit Alpine, disponibila pentru prima data pe un vehicul din gama Renault. Construit pe platforma CMF-CD, dezvoltata in cadrul Aliantei si aflata la a treia generatie, Noul Austral ofera diverse tehnologii de electrificare, inclusiv un nou motor E-TECH Full Hybrid. Mai modern ... citeste toata stirea