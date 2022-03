A cazut in strada si a murit!

Un pitestean si-a gasit sfarsitul in strada, in timp ce se intorcea de la cumparaturi. Omul nu era cunoscut bolnav. La o prima examinare, se pare ca a fost rapus de un infarct miocardic. Autopsia va stabili cu certitudine cauza mortii.Tragedia a avut loc ieri, in jurul orei 10,00, cand un barbat s-a prabusit pe trotuar in apropiere magazinului Jam din cartierul Banat. Un martor a sunat la 112 si un echipaj al Serviciului de Ambulanta a mers in zona. Cand au ajuns cadrele medicale au constat ... citeste toata stirea