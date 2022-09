A decedat in fantana!

In timp ce curatau o fantana, in comuna Vladesti, un barbat a murit si cel de-al doilea a ajuns la spital. Cel mai probabil acestia au ramas fara oxigen, dar cauza decesului urmeaza sa fie stabilita de medicul legist.Bogdan Ionut Nae, in varsta de 36 de ani, din comuna Vladesti si Ion O., de 61 de ani, din aceeasi localitate, au mers ieri, la un consatean sa ii curete fantana din curte. Primul care a intrat in putul adanc de aproximativ 15 meri este Bogdan Ionut Nae. Se spune ca apa nu era ... citeste toata stirea