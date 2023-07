Un pitestean, in varsta de 78 de ani, aflat intr-un azil din Leordeni, a disparut miercuri dupa-amiaza. Nu a ajuns la rude sau la cunostinte. Politistii fac apel la cetateni, daca l-au vazut sa sune la 112. M.SanduPolitistii din cadrul Politiei Orasului Topoloveni desfasoara cercetari, in urma sesizarii referitoare la plecarea voluntara a numitului MAGRAON ION, de 78 de ani, din Pitesti, care a plecat, in dupa-amiaza zilei de 05 iulie a.c., de la o asociatie de ingrijire seniori, unde era ... citeste toata stirea