Politistii din cadrul Politiei Orasului Costesti desfasoara cercetari, in urma sesizarii primite in seara zilei de 06 octombrie a.c., referitoare la _plecarea voluntara a unei tinere de 19 ani, NICOLETA ALEXANDRA STOICA_. _Aceasta a plecat voluntar de la bunica sa, in ziua de 01 octombrie_, iar ulterior nu a mai putut fi contactata.*_Tanara a afirmat ca se va deplasa pe raza municipiului Bucuresti._*Semnalmente:* 1,60-1,70 m inaltime, 70-80 de kg, constitutie robusta, ochi caprui, par negru. ... citeste toata stirea