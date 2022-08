A doua editia a atelierului de creatie "IconArT", in Piata Primariei

In perioada 16 - 19 august, Primaria Pitesti va organiza a doua editie doua a atelierului de pictura de icoane pe lemn, pentru copii - "IconArT - arta traditionala iconografica", eveniment ce marcheaza sarbatoarea Adormirii Maicii Domnului.Deschiderea oficiala a atelierului va avea loc marti, 16 august 2022, cursurile urmand a se desfasura pe parcursul a trei zile, de miercuri pana vineri, intre orele 18:00 si 20:00, in aer liber, intr-un perimetru amenajat special in Piata Primariei. La ... citeste toata stirea