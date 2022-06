A doua etapa a recensamantului populatiei, in desfasurare

Pana pe data de 17 iulie, la nivel national, are loc cea de-a doua etapa a recensamantului populatiei si locuintelor. Multe dintre autorecenzari nu au fost inregistrate in sistem, chiar daca proprietarii au primit mesajele de confirmare. De aceea nu figureaza pe listele recenzorilor si recensamantul trebuie refacut de acestia. Au fost semnalate multe astfel de cazuri in Pitesti.Etapa de recenzare in teren se realizeaza prin deplasarea recenzorilor la adresele de resedinta a populatiei care nu ... citeste toata stirea