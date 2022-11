FC Arges si Chindia Targoviste au remizat, 1-1, in confruntarea de ieri, de la Ploiesti, din etapa a doua a grupei D a Cupei Romaniei, rezultat in urma caruia ambele pastreaza sanse de calificare in sferturile competitiei KO. Pitestenii au deschis scorul dupa 15 minute prin Celestine, insa targovistenii au restabilit egalitatea in minutul 30 prin ... citeste toata stirea