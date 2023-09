FC Arges a obtinut sambata a doua victorie consecutiva din acest sezon competitional. Pitestenii s-a impus cu 4-0, in deplasarea de la Turnu Magurele, cu CSM Alexandria. Golurile pitestenilor au fost reusite de Turda(5), Angelov(38), Haita(89) si Pirvu(90+2 pen.). In urma acestui succes, alb-violetii au urcat pe locul 8, cu cele 10 puncte, adunate in 7 etape, la egalitate cu Chindia, ocupanta locului 6, ultimul care asigura prezenta in play-off. M.D.Acest material este proprietatea site-ului ... citeste toata stirea