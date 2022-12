A ezitat sa traverseze si a sfarsit sub rotile TIR-ului!

Un accident mortal a avut loc in cartierul Prundu, duminica seara, in sensul giratoriu de la intrarea pe strada Lanariei. Un pieton a ajuns sub rotile unui TIR. Martorii au povestit ulterior ca barbatul a ezitat daca sa traverseze sau nu. Atunci cand a hotarat sa treaca strada a fost facut una cu pamantul de mastodont. Soferul nu l-a vazut. Foto Info Trafic PitestiVictima este Dan V., un pensionar in varsta de 64 de ani, din comuna Rodna, judetul Bistrita Nasaud. Barbatul se afla duminica ... citeste toata stirea